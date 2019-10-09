Москва, 9 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад специального комитета по разведке американского Сената, в котором утверждается о «российском вмешательстве» в выборы в США 2016 года. По его словам, Кремль не видит в этом докладе ничего нового.

«Нового ничего [в этих утверждениях] нет. Рецидив старого», — заявил Песков.

Ранее, как писала газета «Известия», Песков прокомментировал недавние обещания президента США Дональда Трампа «поладить с Россией». Как отметил пресс-секретарь российского президента, заявления Трампа расходятся с действительностью

Комитет Сената по разведке в этот вторник опубликовал вторую часть доклада, в которой вновь утверждается, что Россия якобы пыталась оказать влияние на президентские выборы в США. Было начато «расследование», которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер.

После фиаско своего «расследования» Мюллер позорно бежал с поля боя, экстренно подав в отставку, однако бегство не спасло его от нового публичного позора: семичасового отчета перед конгрессменами, в ходе которого экс-спецпрокурор не смог связно ответить ни на один поставленный вопрос. Ответами остались не удовлетворены как республиканцы, так и демократы, настоявшие на слушаниях ради того, чтобы в очередной раз насолить президенту США Дональду Трампу и предсказуемо севшие в лужу.

Напомним, что все необоснованные обвинения в «сговоре» представителей РФ и Трампа и в якобы «вмешательстве» России в американские выборы категорически отрицают как в Белом доме, так и в Кремле, а президент США прямо называет эту позорную кампанию охотой на ведьм.