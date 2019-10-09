Иваново, 9 октября. Коммунальные службы устранили последствия аварии в Иваново, в результате которой около 2,5 тысяч жителей оставались без холодной воды, сообщил представитель регионального управления МЧС РФ.

Это уже вторая авария за два дня в регионе. Ранее в понедельник днем в Ленинском районе Иваново 12 жилых домов с населением порядка 2,5 тысячи человек и два социально значимых объекта остались без холодной воды. На восстановление ушло несколько часов.

В первой половине дня вторника произошла утечка рядом с отремонтированным ранее участком водопровода. Холодную воду опять пришлось отключить.

Представитель МЧС РФ сообщил РИА Новости, что к этому часу аварийно-восстановительные работы завершены, и холодная вода должна в ближайшее время появиться в домах.

Ранее эксперты отрасли ЖКХ рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла. Кроме того, необходимо следить за целостностью систем, чтобы избежать тепловых потерь.