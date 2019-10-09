Москва, 9 октября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян дала оценку докладу комитета сената США по разведке, в котором отмечалось, что у канала RT в YouTube миллиарды просмотров.

Доклад комитета содержит 85 страниц; один из его пунктов отмечает, что «YouTube продолжает быть любимым средством пропаганды для российской государственной новостной организации RT». По данным автором этого доклада, в феврале 2019 года у канала на видеосервисе было почти 3,3 миллиона подписчиков по всему миру. Стоит отметить, что в 2013 году RT стал первым новостным каналом, набравшим миллиард совокупных просмотров. Через четыре год число просмотров выросло до пяти миллиардов, пишет «Газета.ру».

«Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже девять миллиардов», — написала Симоньян в своем Telegram.

Напомним, что уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер целых два года искал доказательства «российского вмешательства» в избирательные процессы в Штатах. Бессмысленная работа, завершившаяся провалом, обошлась американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов, а по ее итогам Мюллер не выдвинул никаких обвинительных заключений.

Во «вмешательствах» в американские выборы также безосновательно обвиняли и российскую компанию «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В связи с этим фирма подала в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра.