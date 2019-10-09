Конюхов готовится побить советский рекорд планерного спорта

Москва, 9 октября. Российский путешественник Федор Конюхов планирует в ноябре побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР. Об этом исследователь заявил на своем творческом вечере в Театре Олега Табакова.

«В этом году мы хотим побить советский рекорд, подняться на 11,5 тыс. метров на Кавказе», — цитирует Конюхова ТАСС.

По словам путешественника, к нему обратились российские планеристы, рассказав, что хотели бы дать толчок развитию этого спорта. Все заслуги в этом виде спорта относятся еще к советскому периоду, когда поднимались на 11 тыс. метро.

«Мне, может быть, это (планерный спорт) не нужно, но если не я, то кто же другой?», — отметил Конюхов.

По словам президента Федерации планерного спорта России Сергея Рябчинского, полет пройдет на аппарате «Летающая лаборатория», оснащенного солнечными батареями.

Ранее сын путешественника Оскар Конюхов рассказал, что его отец завершил морские проекты и намерен заняться покорением неба. Как сообщала «Газета.ру», он анонсировал полет своего отца на 25 км. Кроме того, он добавил, что исследователь готовятся к трем экспедициям.

Российский путешественник Федор Конюхов известен на весь мир. Конюхову удалось покорить все пять полюсов Земли: Северный географический — там Конюхов побывал трижды, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Полюс высоты — Эверест и полюс яхтсменов — мыс Горн. Он также стал первым человеком, который пересек Тихий океан на веслах. Исследователь плыл на лодке «Акрос» 154 дня 13 часов и 37 минут. Рекорд был зафиксирован Обществом океанских гребцов. Конюхов знаменит и как человек, совершивший полет в Крым на самолете, питающемся от солнечных батарей.

В мае президент РФ Владимир Путин поздравил Конюхова с окончанием кругосветного путешествия на весельной лодке в Южном полушарии. Российский лидер отметил стойкость и мужество путешественника в борьбе с океанской стихией, которые приводят в восхищение миллионы людей.