Италия обеспокоена планами Турции провести операцию на северо-востоке Сирии

Рим, 9 октября. Министерство иностранных дел Италии выразило свою озабоченность планами Турции начать военную операцию в северо-восточных регионах Сирии. Такое сообщение оставило итальянское ведомство в своем Twitter.

«Италия обеспокоена сообщениями о грядущих турецких военных операциях на северо-востоке Сирии. Важно избегать односторонних действий, которые могут вызвать дестабилизирующие последствия», — гласит сообщение.

Кроме того, в Риме напомнили, что единственным долгосрочным вариантом разрешения сирийского кризиса является политический процесс в рамках ООН.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Два министра подробно обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, пишет RT.

Напомним, о планах создания «зоны безопасности» на севере Сирии, и планах массового переселения туда сирийских беженцев, из Турции, Эрдоган объявил на прошедшем недавно заседании Генассамблеи ООН. Курдский терроризм, по его словам, является сущностной угрозой для турецкого государства, и политика США, которые наводнили оружием населенный преимущественно курдами север Сирии, привела к катастрофическому усилению «Рабочей партии Курдистана».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении «приготовлений и разработки плана операции», а также о том, что «были отданы необходимые приказы». По его словам, атаки на севере Сирии будут проводиться «с земли и с воздуха».