Управление по делам «Евромайдана» может быть организовано на Украине

Киев, 9 октября. Генеральная прокуратура Украины выступила с предложением создать специальное управление по делам «Евромайдана». Как заявил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак, речь идет об организации специального управления процессуальных руководителей, которые будут заниматься делами, имеющими отношение к «Евромайдану».

По словам генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, генпрокуратура Украины уже актуализировала расследование ряда дел, связанных с «Евромайданом». Некоторые из них будут переданы в суд в самое ближайшее время.

Кроме того, с 20 ноября украинская прокуратура лишится права на проведение досудебного расследования. Руководство генеральной прокуратуры уже выразило надежду на то, что государственное бюро расследований создаст специальное управление по расследованию трех тысяч эпизодов, имеющих отношение к «Евромайдану», пишет «Газета.ру».

Напомним, что 21 ноября 2013 года на Украине начались события, впоследствии получившие название «Евромайдан». В результате этих событий конституционный порядок в стране был полностью разрушен. При этом значительная часть граждан Украины поддержала антиконституционный переворот, окончившийся вооруженным свержением законно избранной власти. Эти события привели к затяжному политическому и экономическому кризису на Украине, отягощенному гражданской войной на юго-востоке страны.