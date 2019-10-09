Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в крушении MH17

Гаага, 9 октября. Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении малайзийского Boeing-777 рейса МН17 в июле 2014 года.

Согласно документам, опубликованным на сайте голландского парламента, депутаты заявили, что «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов». Правительству теперь необходимо рассмотреть варианты «такого изучения фактов» и доложить о результатах нижней палате парламента.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже выносил постановление, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство. Тогда рейс MH17 выбрал бы другой маршрут в Куала-Лумпур, и самолет не был бы сбит.

На первом заседании голландского парламента в октябре депутат от Партии Свободы Раймон де Роон внес на рассмотрение Палаты представителей парламента королевства предложение рассмотреть вопрос о привлечении правительства Украины к ответственности за сбитый самолет. Депутат подчеркнул, что необходимо провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

Во вторник политолог Владимир Корнилов отметил, что «удивительное «прозрение» Нидерландов относительно роли Украины в трагедии с МН17 связано с ситуацией с Владимиром Цемахом. 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен гражданами. Среди освобожденных Украиной россиян находился Владимир Цемах, которому, по мнению западных СМИ, отводится ключевая роль в международном процессе по делу МН17.

В последние недели перед обменом министр иностранных дел королевства Стеф Блок и премьер-министр Марк Рютте прямо просили Украину не выдавать Цемаха России. Обмен Цемаха заставил местные СМИ и политиков пересмотреть свое отношение к Украине и ее виновности. В интервью изданию BNR Блок даже назвал новость об обмене «холодным душем».

Малайзийский Boeing-777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком, в результате чего погибли 298 человек. Киев обвинил в случившемся ополченцев Донбасса, которые заявили в ответ, что не располагают средствами для того, чтобы сбить судно на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения проводит международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов без участия России. Следствие безосновательно утверждает, что самолет был сбит ракетой из якобы российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес РФ голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко. В министерстве обороны России указали на то, что голландские следователи намеренно утаили в докладе важные для дела факты.

Следственный комитет России направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о причастности украинских военных к крушению Boeing над Донбассом.