США вывели войска из района операции Турции в Сирии 

Вашингтон, 8 октября. США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы не севере Сирии из района потенциального наступления Турции», — говорится в заявлении.

При этом в документе подчеркивается, что США «не меняли своего военного присутствия в Сирии». По словам Хоффмана, Пентагон придерживается идеи о том, что «установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не будет участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Также в релизе Белого дома Штаты сообщили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ), взятых в плен за последние два года.

Во вторник главари курдских формирований, занимающих сирийские территории за Евфратом, заявили, что, возможно, обратятся за помощью к властям РФ и САР в случае полного вывода войск США из приграничных северных районов.

Напомним, что США активно поддерживали курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Аналитики отмечают, что своим решением вывести воска с данной территории Трамп практически предал интересы поддерживаемых Штатами курдов. В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома попытался оправдаться, заявив, что процесс вывода военных не означает, что США оставляют курдов, «которые являются особенными людьми и замечательными бойцами». Кроме того, он подчеркнул, что Пентагон продолжает поддерживать курдов деньгами и оружием.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что «это уже третье или четвертое подобное предательство в САР и Ираке». По его словам, «это обычная тактика американцев», о которой курдов ранее предупреждали и Москва, и Дамаск.

«Более того, США втянули SDF в жесткую конфронтацию со всеми региональными силами — и с местными арабами, и с турками, с которыми все стало еще хуже, а в итоге оставили в одиночестве. Нужно, чтобы кто-то опять разъяснил курдам, что пора уже менять стратегию и идти на полноценный диалог с Дамаском», — подчеркнул эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.