Замглавы МИД РФ выразил надежду на нормализацию отношений с Грузией

Женева, 8 октября. Заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на нормализацию отношений с Грузией и возвращение их на уровень до июньских событий в Тбилиси.

Руденко дал интервью грузинским журналистам, в котором прокомментировал недавнюю встречу министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке.

«Беседа [министров] была конкретной. Мы надеемся, что сигнал, который был отправлен Российской Федерацией, будет услышан грузинской стороной. Мы надеемся на нормализацию ситуации. По крайней мере, хотя бы надеемся, что положение дел вернется в русло до июньских событий», — отметил Руденко.

Заместитель министра иностранных дел России прибыл в этот вторник в Женеву, где проходит 49-й раунд переговоров, посвященных безопасности и стабильности в Закавказье. Руденко выразил надежду, что переговоры позволят обеим сторонам добиться определенного компромисса. Он отметил, что последние встречи в Женевы были не очень продуктивны и похожи на «бег по замкнутому кругу».

Напомним, что это первое участие Руденко в дискуссии в Женеве в качестве переговорщика. Ранее российскую сторону представлял статс-секретарь и замглавы МИД РФ Григорий Карасин, покинувший свою должность в прошлом месяце. Как писала газета «Известия», Руденко получил свое назначение 19 сентября. Руденко родился в 1962 году, в 1985 году окончил МГИМО, с марта 2016 года он работал в должности директора второго департамента СНГ МИД РФ.