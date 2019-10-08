Бари Алибасов проиграл суд с «Кротом». ФАН-ТВ

Громкое разбирательство между музыкантом Бари Алибасовым и производителем бытового чистящего средства «Крот» подошло к концу. Судом был вынесен отказ Алибасову в претензиях к производителю и продавцу.

Алибасов собирался получить с ответчиков компенсацию в размере 100 млн рублей: 85 млн за нанесенный вред здоровью и 15 млн за моральный ущерб. Кроме того, известный продюсер надеялся добиться изменения дизайна упаковки средства для очищения труб. Главной причиной химического отравления Алибасов называет именно схожесть «Крота» с напитками, например, соком, газировкой или йогуртом. Но здесь небольшой успех есть. Совпадение или нет, но сейчас дизайн упаковки, действительно, выглядит немного иначе.

Сегодня на заседании защитник продюсера озвучил стоимость лечения, которую по заявке рассчитала австрийская клиника. Сумма составила более 9 млн рублей. Защитник Алибасова прокомментировал, что реабилитация музыканту в любом случае нужна, но не стал уточнять, где именно она будет проходить.