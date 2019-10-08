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Рабочего насмерть залило расплавленным металлом на Украине

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Рабочего насмерть залило расплавленным металлом на Украине

Киев, 8 октября. На Побугском ферроникелевом комбинате в Кировоградской области Украины рабочего залило расплавленным металлом. 

Как сообщает Корреспондент.net, на заводе из ковша произошел разлив металло-шлаковой смеси. В результате инцидента литейщик Валерий Червятюк получил ожоги почти 90% тела. 

Врачи два дня боролись за жизнь рабочего, однако спасти его не удалось.

На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала, что у дома, где проживает советник главы Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалов, произошел взрыв. Неизвестные заложили взрывчатку в окно дома чиновника. В результате взрыва никто не пострадал. Ковалов заявил, что последние две недели ему поступали угрозы расправы.

На следующий день стало известно о взрыве в жилом пятиэтажном доме в Киеве. Взрывной волной на пятом этаже здания выбило окна. Полиция предполагает, что виновником происшествия является бывший муж дочери собственника квартиры. Он залез в квартиру через балкон пятого этажа и пытался взорвать себя или помещение.

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Источник: Корреспондент.net
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