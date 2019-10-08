Российские военные отчитались об успехах в деле восстановления Сирии

Дамаск, 8 октября. Общий вес гуманитарного груза, розданного российскими военными с момента их прибытия в Сирию 30 сентября 2015 года, составил более 3634 тонн. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Согласно данным, которые были приведены на брифинге ЦПВС от 8 октября, в Сирии продолжается интенсивная работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам страны в восстановлении мирной жизни.

С начала оказания помощи российские военные провели 2218 гуманитарных акций, раздав более 3634 тонн груза. Кроме того, с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись свыше 658 тысяч человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1 300 000 внутренних переселенцев. Также за время работы российских специалистов в Сирии были отремонтировано 1093,5 километра автомобильных дорог, восстановлены более 32 тысяч жилых домов, а также 906 образовательных и 205 медицинских учреждений.

Несмотря на действующий режим прекращения боевых действий, незаконные вооруженные формирования (НВФ), действующие в Идлибе, продолжают вести обстрелы. Так, 7 октября российские специалисты зафиксировали 24 обстрела. От огня террористов пострадали населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.