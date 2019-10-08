Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала

Москва, 8 октября. Начались съемки сериала о жизни скончавшейся певицы Юлии Началовой. Однако в первые же дни работы разгорелся скандал, который грозит занятым в проекте артистам серьезными штрафами.

Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета. Пресс-секретарь скончавшейся певицы Анна Исаева тогда подогревала интерес публики обещаниями интересного проекта. Позднее стало известно, что Исаева появится в сериале, сыграв саму себя. Съемки с ее участием уже завершены. Это первый проект для Исаевой, где она выступает в качестве актрисы.

Главные роли исполняют Марина Орлова и Алексей Гаврилов, который отвечает за образ супруга Началовой Евгения Алдонина. Орлова успела рассказать о полученной роли друзьям, Гаврилов и вовсе сообщил о съемках на своей странице в соцсетях. При этом, как сообщает «Собеседник», разглашение запрещено условиями контракта. За это актера ждет серьезный штраф. Несмотря на то, что пост он уже удалил.

Алдонин позднее заявил, что никто не обращался к нему за консультацией по поводу съемок сериала. На Первом канале, по заказу которого, как было объявлено создателями картины, снимают сериал, уверяют, что никакого отношения к начавшемуся процессу не имеют.

Напомним, подробности создания будущей кинокартины создатели пытались удержать в таком строгом секрете, что даже родителей артистки попросили воздержаться от комментариев. Известно, что отец и мать покойной певицы пошли на встречу Первому каналу, ознакомившись со сценарием будущей картины. Более того, семья артистки предоставила создателям личные вещи Юлии.

Продюсер фильма о жизни и творчестве певицы Юлии Началовой — музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) — поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями о сериале про артистку. Он заявил, что «в шоке от того, что происходит с именем Юлии Началовой». Он подчеркнул, что «не снимает комедии, в отличие от Первого канала, который на главные роли в сериале взял актеров юмористического телеканала ТНТ».

Загорский обратил внимание, что главную роль исполняет Марина Орлова, которая является протеже юмориста Михаила Задорнова, а также звездой сериала «Барвиха» на ТНТ. Продюсер подчеркнул, что у него вызывает смех тот факт, что в съемках драматического сериала о талантливой девочке, которая «пробилась своими силами на российскую эстраду», задействованы актеры комедийного телеканала.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от стремительно развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Болезнь и неожиданная смерть Началовой активно обсуждались в СМИ, высказывалось огромное количество версий и слухов. Бурное обсуждение Началовой, ее жизни и смерти, имущественного и семейного положения продолжаются до сих пор.