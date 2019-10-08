Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время

Москва, 8 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.

Ряд офицеров и членов их семей уже жаловались главе министерства обороны, что некоторые совещания проводятся после рабочего дня, из-за чего их участники вынуждены задерживаться на службе допоздна. Шойгу отдал поручение изучить обстановку на местах, после чего последовали проверки в десятках военных частей. Изучив собранную информацию, министр обороны провел закрытое селекторное совещание.

«Хочу обратить внимание всех командиров и начальников на важный вопрос – соблюдения регламента служебного времени. Нарушение режима службы приводит к накоплению усталости, ведет к снижению эффективности управления, и отражается на качестве выполнения задач. Такое положение дел недопустимо!», — приводит слова Шойгу KP.ru.

Министр заявил, что намерен рассматривать систематические нарушения регламента, как неспособность командиров организовать работу своих подчиненных, а также непременно учитывать этот факт при аттестации командного состава.

Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.

«Вы, товарищи командиры и начальники, должны не только ставить задачи подчиненным, но и заботиться о них. Не забывая, что у них есть семьи и у них должно быть личное время», — напомнил министр.

Ранее Шойгу отмечал, что одним из ключевых методов повышения боевой способности Вооруженных сил стали внеплановые проверки, которые позволяют формировать незнакомые для военных условия учебно-боевой обстановки.