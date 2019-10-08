Политолог объяснил «удивительное прозрение» Нидерландов по делу MH17

Москва, 8 октября. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал новый поворот в деле о гибели малайзийского авиалайнера MH17 спустя пять лет после трагедии.

Ранее депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в катастрофе рейса MH17. По мнению политиков, нельзя не обращать внимание на тот факт, что Киев не закрыл воздушное пространство своей страны для гражданских судов над территорией, где велись боевые действия.

В интервью изданию «Украина.ру» Корнилов отметил, что «удивительное «прозрение» Нидерландов связано с ситуацией с Владимиром Цемахом. Он был командиром ПВО города Снежное. Цемах был похищен СБУ летом 2019 года с территории ДНР как ключевой свидетель по делу малайзийского лайнера.

«На самом деле, вопрос очевидной виновности Украины в том, что она не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, поднимался там с первых дней после трагедии», — сообщил политолог.

По его словам, в 2015 году Совет безопасности Нидерландов «вынес вердикт о том, что Украина однозначно виновата в этом, нарушив все международные обязательства в сфере безопасности авиаперевозок». Однако данный вопрос «постоянно заминали» в правительстве страны.

В 2018 году вопрос о виновности Украины выносили на дебаты голландского парламента. Но дело против Киева так не нашло поддержки. Однако вскоре произошел «инцидент» с Цемахом. Так в Голландии назвали его возвращение в Донбасс в итоге обмена пленными. С этого момента, подчеркивает политолог, голландская сторона перестала рассматривать Украину как союзника, обвинив в «недружественном шаге».

«Что лишний раз подчеркивает истинное отношение голландцев к юстиции. Как видите, юридическая справедливость — вопрос, который напрямую зависит от геополитических раскладов. И никто особо не стесняется этого», — заявил Корнилов.

По мнению политолога, теперь голландским властям придется провести расследование, и МИД страны не сможет «ограничиться отпиской». Не исключено, что на скамье подсудимых в итоге могут оказаться представители бывшей власти Украины.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен гражданами. Среди освобожденных Украиной россиян находился Владимир Цемах, которому, по мнению западных СМИ, отводится ключевая роль в международном процессе по делу МН17.

В последние недели перед обменом министр иностранных дел королевства Стеф Блок и премьер-министр Марк Рютте прямо просили Украину не выдавать Цемаха России. Теперь, когда это произошло, голландская сторона попросила Россию арестовать и выдать его. По словам Блока, Россия обязана сделать это на основании резолюции Совета Безопасности ООН.

При этом обмен Цемаха заставил местные СМИ и политиков пересмотреть свое отношение к Украине и ее виновности. В интервью изданию BNR Блок даже назвал новость об обмене «холодным душем».

Летом 2014 года Boeing-777 малайзийских авиалиний, следовавший по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Жертвами трагедии стали 298 человек. Расследование катастрофы ведет международная следственная группа под руководством Нидерландов, которая заявляет, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы доставленной из России. В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало секретные документы. По данным оборонного ведомства, ракета, которой сбили Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась.

Выводы Совместной следственной группы критиковал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, однако не предоставляет при этом никаких доказательств. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли украинские власти, имеющие подобное вооружение.