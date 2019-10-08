Паспорт туриста «Серебряное ожерелье России» появился в Петербурге. ФАН-ТВ

Буклет «Серебряное ожерелье России» представляет собой персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина РФ, объединяющее 11 регионов-участников проекта. Паспорта будут распространяться на крупных межрегиональных, международных туристических выставках и форумах, также их можно получить в туристско-информационных центрах регионов с 7 октября.

Регионы России объединились в серебряное ожерелье, здесь и Архангельская, Вологодская, Мурманская, Псковская, Калининградская, Ленинградская и Новгородская области, республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербург. В паспорте туриста содержится справка о каждом из регионов-участников туристского маршрута. Дмитрий Иванович с супругой на ноябрьские праздники планируют отправиться в Псковскую область. Признается, что туристический паспорт словно подсказка, всегда под рукой, поможет там, где Интернет бессилен.

«Я уже во многих регионах был. Ярославская область, очень много там достопримечательностей, я был в Угличе, в Ростове Великом, причем несколько раз там были и зимой, и летом, и все равно притягивает. Каждый раз приезжаем и много чего интересного находим. Еще до Европы можно у нас путешествовать, и путешествовать», — говорит Дмитрий Тернитский, житель Ленинградской области.

В издании размещены красочные фотографии знаковых достопримечательностей, места проживания и питания, контактные данные информационных центров.

По словам организаторов, квест помогает больше узнать об истории России, ее традициях и обычаях.

«Это очень интересный проект для развития внутреннего туризма, межрегионального внутреннего туризма. Еще мы видим большой потенциал в развитии образовательного туризма. Мы будем разрабатывать специальные программы, которые бы привлекли школьников, студентов, с целью повышения интереса к нашей истории, к нашим традициям», — рассказывает Надежда Петрова, и.о. генерального директора городского туристско-информационного бюро.

Получить паспорт туриста можно совершенно бесплатно в информационных центрах-участниках в Петербурге на Садовой улице или Дворцовой площади. Действовать туристический паспорт будет до тех пор, пока участники не соберут все 11 печатей. Приз для прошедших квест, организаторы пока хранят в секрете, но главное ведь — это воспоминания и эмоции, полученные в путешествиях.