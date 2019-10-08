В «АвтоВАЗе» прокомментировали слухи о выпуске Lada Van в ближайшие годы

Москва, 8 октября. Автомобиля, аналогичного компактному коммерческому фургону Renault Dokker, в линейке «АвтоВАЗа» в ближайшие годы не появится, сообщил представитель компании.

«Про вэн (van) давно неактуально, в ближайшие годы такой машины не будет», — сообщил представитель «АвтоВАЗа» РИА Новости.

Во вторник СМИ со ссылкой на источник сообщили, что «АвтоВАЗ» выпустит на рынок новый «каблучок» Lada Van летом 2020 года. Название происходит от английского слова «van» (автофургон).

Источник заявил, что «каблучок» станет переработанной версией Renault Dokker, а передняя часть автомобиля будет напоминать Lada Vesta. Заявка на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), касающегося производства Lada Van, была подана «АвтоВАЗом» в конце ноября 2018 года. Изначально предполагалось, что модель появится на рынке ближе к 2022 году, однако источник назвал более ранние сроки.

Отметим, что у «АвтоВАЗа» уже есть модель из того же сегмента — Lada Largus. Стоимость этих автомобилей в минимальной комплектации стартует от 597,9 тысячи рублей.

Неделей ранее автоэксперты обработали данные парка зарегистрированных легковых автомобилей и назвали самые популярные марки в России. Первое место в списке занял седан Lada 2107 — на середину года в России насчитывалось 1,7 миллиона машин. Следом за ним идет Lada 2106 — 1,5 миллиона автомобилей. Тройку лидеров замкнул внедорожник Lada 4x4 — 1,2 миллиона машин.

В первую десятку также вошли со значительным отставанием Lada 2109, Lada 2110, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 2105.