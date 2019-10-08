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Адвокат рассказал о судебном разбирательстве Лолиты с автором ее песен

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Адвокат рассказал о судебном разбирательстве Лолиты с автором ее песенМосква, 8 октября. Российская певица Лолита Милявская намерена подать в суд на компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» из-за нарушения ее авторских прав. Об этом сообщил адвокат певицы Сергей Жорин.

Певица обратилась с заявлением в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн». По словам Жорина, компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» издала две песни Лолиты без ее согласия, передает РЕН ТВ.

«Это достаточно давно уже было. Это связано с тем, что в суд, по нашему мнению, были представлены подложные документы в свое время. Там эта проверка идет уже больше года», — пояснил адвокат.

По его словам, Лолита не давала своего согласия на издание двух песен, которые в настоящее время доступны в сервисе «Яндекс.Музыка». Он также добавил, что компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» нарушила авторские права Лолиты.

Лолита сотрудничала с Еленой Кипер на протяжении 10 лет. Кипер является автором хита «Ориентация Север» и режиссером клипа «На скотч».

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