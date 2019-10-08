Недокуренная сигара Черчилля уйдет с молотка в Британии

Лондон, 8 октября. Сигару, которую в 1953 году в лондонском театре «Колизеум» не докурил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выставят на торги.

Организаторы аукциона надеются выручить за сигару порядка 7,3 тысячи долларов.

Как сообщает The Daily Telegraph, сигару подобрала билетер театра Вайолет Кинг. Она помогала политическому деятелю и его жене Клементине занять свои места в «Колизеуме» на премьере мюзикла «Назовите меня мадам» в январе 1953 года.

Она была так взволнована находкой, что написала в администрацию премьера с просьбой разрешить ей рассказать об этой истории своим друзьям. Буквально через неделю она получила дружеское письмо от личного секретаря премьер-министра Джейн Портал, в котором говорилось: «Премьер-министр хочет, чтобы я поблагодарила вас за ваше письмо от 1 апреля. Он, конечно же, не возражает против того, что вы расскажете своим друзьям, что сигара, которую вы нашли, принадлежит ему».

Сигара и письмо Кинг пойдут с молотка в конце этого года на аукционе Hansons в Дербишире. Вырезка из газеты The Daily Telegraph, рассказывающая о визите Черчилля в театр, также будет представлена на аукционе.

После этого случая Кинг попросила свою племянницу, которая владела компанией, производящей детские инкубаторы, помочь ей сохранить сигару в специальном пластиковом контейнере. 50-летний племянник Кинг Джулиан Льюис унаследовал эти вещи от своего отца 30 лет назад.

Он сказал, что его двоюродная бабушка хранила сигару вплоть до самой ее смерти.

Отметим, недокуренная сигара Черчилля не первый раз продается на аукционе. В 2017 году такой лот был продан в США более чем за 12 тысяч долларов, передавал RT. Премьер-министр курил эту сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Ее сохранил член экипажа самолета, на котором летал Черчилль.

В середине сентября сообщалось, что из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью порядка 6 миллионов долларов. Как сообщала «Газета.ру», злоумышленник похитил инсталляцию из 18-каратного золота итальянского художника Маурицио Каттелана.