Невыдачу виз российским делегатам обсудят с генсеком ООН

Нью-Йорк, 8 октября. Ситуация с невыдачей виз ряду членов делегаций, приглашенных для участия в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, будет обсуждаться с генсеком международной организации. Об этом заявил председатель Первого комитета 74-й сессии ГА ООН постпред Боливии при ООН Сача Серхио Льорентти Солис.

«Сначала мы обратимся к председателю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а затем и к генеральному секретарю ООН. Мы постараемся сделать это по возможности уже сегодня. Это очень важный вопрос», — подчеркнул Солис.

Он указал, что данный вопрос касается не только России, а всех заинтересованных делегаций, принимающих участие в заседании комитета. Невыдача виз приводит к тому, что одна из делегаций получает меньшие возможности для работы, что неизбежно выводит этот вопрос за рамки одного комитета. Солис пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

По его предложению в этот вторник была до четверга приостановлена работа комитета, который занимается вопросами разоружения, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что некоторые члены российской делегации не смогли принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая проходила с 24 по 30 сентября. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов уже предложил перенести заседания комитета ООН по разоружению, а также первого комитета Генассамблеи в Женеву из-за визовой политики США.