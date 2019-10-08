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Прибывший из Германии в Москву поезд с «радиоактивным вагоном» оказался безопасным

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Прибывший из Германии в Москву поезд с «радиоактивным вагоном» оказался безопасным

Москва, 8 октября. Радиационный фон в поезде, прибывшем из Германии в Москву, находится в пределах нормы, сообщили в экстренных службах столицы.

Ранее появилась информация о том, что на Белорусский вокзал прибыл поезд, в одном из вагонов которого было зафиксировано якобы многократное превышение радиационного фона. Пассажиров оперативно эвакуировали, а территорию оцепили.

На вокзал прибыли сотрудники экстренных служб, Роспотребнадзора и «Радона», чтобы изучить состав из Германии. На место предполагаемого ЧП была доставлена мобильная радиационно-химическая лаборатория, позволяющая проводить экспресс-анализы взятых проб прямо около возможной утечки.

Как оказалось, тревога была ложной: радиационный фон во всех вагонах поезда находится в пределах нормы.

«Проверка завершена, — приводит слова источников РИА Новости. — По итогам проведенных экспресс-анализов превышение уровня радиационного фона не выявлено».

Прибывший из Германии в Москву поезд с «радиоактивным вагоном» оказался безопасным

Накануне  глава дирекции скоростного сообщения филиала РЖД Антон Петров сообщил, что время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом могут сократить на полчаса.

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Источник: РИА Новости
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