«Полупроводниковая война» Японии и Южной Кореи принесет выгоду России

Москва, 8 октября. Россия может выйти победителем из «полупроводниковой войны» Японии и Южной Кореи. Об этом говорится в материале на сайте Российского совета по международным делам (РСМД).

Япония и Южная Корея являются давними конкурентами на рынке технологий, да и в остальном отношения между странами сложно назвать добрососедскими. Разгоревшийся летом текущего года торговый конфликт между Токио и Сеулом не стал новостью.

Противостояние между странами может обернуться азиатским экономикам убытком в 80 млрд долларов. Однако хуже то, что этот конфликт может привести к нарушению функционирования всей технологической цепочки производства микроэлектроники. Речь идет о глобальных масштабах.

Победителем из этой «полупроводниковой войны» может выйти Россия. Южнокорейские компании из-за конфликта с Японией остались без высокочистого фтористого водорода и других довольно редких материалов, необходимых для производства. Здесь Россия может выступить в качестве поставщика. Как сообщил глава Корейской ассоциации международной торговли, Москва уже направила соответствующее предложение корейским компаниям.

Однако существуют некоторые трудности, в частности, российская продукция должна пройти анализ физических и химических свойств. На проведение необходимых манипуляций уйдет время. Тем не менее Москва имеет все шансы занять образовавшуюся нишу в микроэлектронике.

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