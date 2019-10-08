В «Ашане» отреагировали на проигрыш Алибасова в суде

Москва, 8 октября. Адвокат торговой сети «Ашан» Максим Степанчук поприветствовал решение столичного суда, который оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова к производителю средства для очистки канализационных труб «Крот» и сети магазинов «Ашан».

Степанчук приветствовал решением суда, который полностью отказал Алибасову в удовлетворении иска, отметив, что с самого начала было понятно, что не следует пить средство для очистки канализационных труб «Крот», передает РЕН ТВ.

«Очень жаль, что подобная история приключилась с господином Алибасовым. Нам было очевидно, что средство для промывки «Крот» не следуют употреблять внутрь. Требования (Алибасова – Прим. ФАН) были не обоснованные», — пояснил он.

Ранее Пресненский районный суд Москвы отказал Бари Алибасову в удовлетворении иска к производителю средства для очистки канализационных труб «Крот» и гипермаркету «Ашан». Алибасов требовал взыскать 100 миллионов рублей с производителя средства «Крот», которым он случайно отравился, а также с сети гипермаркетов «Ашан», в магазине которой было приобретено средство.

Напомним, в июне 2019 года Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелым пищевым отравлением. Позднее стало известно, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», в результате чего Алибасов В получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. После госпитализации продюсера ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился до 11 июня.

17 июня Алибасова выписали из больницы, однако некоторые специалисты предположили, что история с отравлением продюсера является самой обычной инсценировкой. По их мнению, Алибасов «слишком быстро» восстановился после серьезного отравления.