Сирия, 9 октября. ССА** перебрасывает силы к Манбиджу в надежде отбить у курдов стратегический город. Военная полиция РФ усилила наблюдение за ситуацией в районе Тель-Рифата к северу от Алеппо. Турция ведет разведку с помощью беспилотников на окраине провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает стягивать силы к району Манбиджа в надежде отбить удерживаемый курдами стратегический город.

Курды: окапывают танки и гаубицы на окраине пограничного города Тель-Абъяд в провинции Ракка.

«Исламское государство»1 (ИГ1): лишилось семи террористов и части укреплений и туннелей в иракском Киркуке.

Военная полиция РФ: возобновила патрулирование в районе Тель-Рифата в связи с резким ростом активности протурецких боевиков.

Армия Турции: ведет сбор разведывательных данных при помощи беспилотников к северу от Айн-Иссы.

ВС Великобритании: намерены пересмотреть свои планы в отношении операции в САР, когда намерения Трампа наконец прояснятся.

Провинция Алеппо

Сирийская свободная армия (ССА) и другие протурецкие группировки продолжают стягивать силы к району Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо в надежде отбить удерживаемый курдами стратегический город. В сети появились ряд видеозаписей, запечатлевших военные конвои радикалов, а также отряды исламистов, занявшие позиции вдоль русла реки Саджу, по которой проходит линия разграничения сторон. Ролики, в частности, опубликовали военные источники в Twitter (@_Caki_) и (@XXVII27_).

Подразделения российской военной полиции возобновили патрулирование в окрестностях города Тель-Рифат к северу от Алеппо, передает курдский Twitter-ресурс Rojava Network. Предполагается, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне возрастания активности союзных Анкаре бандгрупп в Северной Сирии и близи границ арабской республики.

Провинция Ракка

Курдские бойцы из состава Демократических сил Сирии (SDF)**** возводят новые оборонительные позиции вдоль сирийско-турецкой границы в преддверии начала нового наступления Анкары. Согласно информации EHA MEDYA, радикалы в настоящее время окапывают технику на окраине пограничного города Тель-Абъяд в северной части провинции Ракка. Были замечены, в частности, гаубицы и танки. Соответствующие фото появились на сайте турецкого новостного агентства.

К северу от города Айн-Исса вблизи границы между Турцией и САР были зафиксированы турецкие беспилотники, сообщает военный источник в Twitter (@5472_nde). Предполагается, что Анкара таким способом ведет сбор разведывательных данных в преддверии нового готовящегося наступления против курдов.

Провинция Хасака

Британское издание Times выпустило статью, в которой выразило недоумение по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа относительно возможного вывода вооруженных сил США из Сирии. Редакция газеты заметила, что если вдруг Вашингтон все-таки собрался сворачивать кампанию в САР, то и группировка войск Великобритании, насчитывающая несколько сотен военных, уйдет из Хасаки и всех других районов арабской республики, поскольку британцы, как и французы, зависят от армии Соединенных Штатов в Сирии в плане ресурсов, транспорта, военной инфраструктуры и во многих других аспектах. Соответственно, военное командование Соединенного Королевства намерено пересмотреть свои планы в отношении САР, когда намерения США наконец прояснятся.

Ирак

В районе города Дакук в провинции Киркук на севере Ирака правительственные войска в ходе контртеррористической спецоперации уничтожили семь боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) и несколько их туннелей и укрытий, передает местное агентство Al Sumaria News. Иракские войска ранее возобновили кампанию по противодействию остаткам бандгрупп террористической организации в этой части страны. Активность формирований ИГ все еще нередко фиксируется не только на севере, но также на западе и в центральных районах республики, особенно в провинциях Багдад, Аль-Анбар, Ниневия и соседних регионах.

1 Организация запрещена на территории РФ.