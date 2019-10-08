Соловьев рассказал о появлении украинца Ковтуна в российском эфире и его гонорарах

Москва, 8 октября. Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об украинских экспертах в своих эфирах и прокомментировал их гонорары на российском телевидении.

Соловьев отметил, что украинская тематика в российских политических шоу обусловлена интересом зрителей и «вопросом чистоты эмоций». Телеведущий признался, что чувствует себя «словно в театре», когда в шоу участвуют представители Украины. Выступления украинского эксперта Вячеслава Ковтуна Соловьев назвал «шекспировскими», подчеркнув, что таких персонажей «нельзя придумать».

В ответ на вопрос о гонорарах украинских экспертов на российском телевидении, Соловьев признался, что не может платить никому из гостей своих программ. По словам телеведущего, он не хочет общаться с людьми, которые выражают свою позицию за плату. Политику других каналов в отношении украинских экспертов Соловьев комментировать не стал и посоветовал задать этот вопрос им.

Соловьев также объяснил, чем вызван интерес россиян к украинской тематике. Ведущий считает, что Украина воплощает Россию из своеобразной «альтернативной реальности», где история пошла по другому пути. Киев на протяжении своей «независимой» истории демонстрирует сценарии, которыми не пошла Россия, поэтому гражданам интересно следить за этим. Ведущий в комментарии KP.ru признался, что в этом смысле рад за Россию.

Ковтун является одним из ярких представителей украинских экспертов на российском телевидении. За свою излишнюю эмоциональность Ковтуна неоднократно изгоняли из студий. В том числе в сентябре текущего года эксперта выгнали из студии за оскорбление немецких СМИ.