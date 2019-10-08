Автоэксперт назвал признаки поддельной резины

Москва, 8 октября. Автомобильный эксперт Александр Киринко рассказал, как приобрести в магазине резину для транспортного средства и не стать жертвой мошенников.

Специалист сообщил, что сейчас на автомобильном рынке существует тенденция восстановления покрышек путем «наварки» — на изношенную резину наваривают слой протектора, после чего выставляют на продажу.

Чтобы выявить резину с «наваркой», ее необходимо потереть. Если на руке остается черный след — это некачественная покрышка, и ее брать не надо. Также на кромке шины можно разглядеть клей, который проступает во время «наварки». Опасность подобной резины в том, что она может лопнуть при резком торможении и спровоцировать дорожное происшествие.

Автоэксперт рассказал, что к процедуре «наварки» часто прибегают водители-дальнобойщики, так как восстановленное колесо стоит гораздо дешевле нового.

Киринко также указал на тот факт, что на авторынках и в Интернете в настоящее время продается много дешевой подержанной резины. Покупку такого продукта специалист сравнивает с игрой в русскую рулетку. Он подчеркнул, что средняя продолжительность жизни покрышки — пять лет, после она теряет эластичность и становится непригодной.

Также автоэксперты советуют уделить особое внимание выбору шиномонтажной мастерской — перед поездкой в фирму прочитать отзывы, посоветоваться с друзьями, взвесив все «за» и «против», пишет «Звезда».