Путин поручил правительству утвердить требования к зарплате медработников

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства потребовал предусмотреть создание единого перечня выплат для работников медицинской сферы, которые бы носили стимулирующий характер. Кроме того, правительству поручено установить единый перечень компенсационных выплат и условий их назначения медработникам.

«Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин также отметил необходимость в нормативных правовых актах, которые направлены на внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения.

Правительство должно реализовать поручение президента до 30 апреля 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В этом же перечне поручений Путин потребовал от правительства до 9 октября утвердить принципы модернизации первичного звена медицины.