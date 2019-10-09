Сирия, 9 октября. После вывода американских войск SDF**** рассматривают возможность поиска поддержки у сирийских властей. Протурецкие боевики угрожают занять Манбидж. Дональд Трамп заявил, что США продолжат финансировать курдов и снабжать их оружием, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов юго-западнее Алеппо и на северо-востоке Латакии; завершили новый этап разминирования местности в Даръа.

«Сирийская национальная армия»: заявила о планах на захват Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в зоне контроля SDF на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: спровоцировала стычки с САА на северо-западе Хамы; арестовала имама мечети в городе Аль-Атариб в Западном Алеппо.

Курды: переоборудуют жилые дома Тель-Абьяде на севере Ракки в свои опорные пункты; рассматривают партнерство с властями САР для противостояния Турции; потеряли склад с оружием в результате авиаударов турецких ВВС в Хасаке; лишились 28 бойцов, дезертировавших у границы САР.

ВС Турции: вели огонь по позициям курдов на северо-востоке Сирии; заявили о завершении всех подготовительных мероприятий в рамках операции «Источник мира»; направили танковые войска и спецназ к сирийской границе.

Провинция Латакия

На северо-востоке региона продолжаются вылеты ВВС Сирии. Как передавал информационный портал Aleppo Media Center, сирийские вертолеты атаковали оборонительные сооружения джихадистов, действующих в составе бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), недалеко от населенного пункта Кабана. Никакой информации о потерях радикалов в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Провинция Алеппо

Вновь фиксировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции к юго-западу от Алеппо. Как передает военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency), под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов вблизи населенного пункта Джазрая.

Поступали данные о том, что силы протурецкой «Сирийской национальной армии» приступили к передислокации своих отрядов к сирийско-турецкой границе. Так, группа радикалов была переброшена к блокпосту «Хур», сообщал Twitter-канал (Step_Agency). Главари формирования также заявили о намерении захватить Манбидж.

В городе Аль-Атариб в западной части региона был арестован имам мечети по имени Абдул Кадер Абиан. Он был взят под стражу исламистами группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам». Инцидент вызвал недовольство гражданского населения, которое потребовало освободить задержанного.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал российского Минобороны (mod.mil.rus) передавал, что в регионе прошел еще один этап подрывных работ. Саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в зачистке местности в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим и их окрестностях.

Тем временем Центр по примирению враждующих сторон сообщал о прибытии в Сирию более 1200 беженцев. 416 человек пересекли сирийско-ливанскую границу в районе КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», тогда как еще 825 сирийцев прибыли из Иордании через погранпереход «Насиб» на юге Даръа.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошла очередная вылазка неизвестных, которые, как предполагается, действуют в составе «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), радикалы начали стрельбу в жилых районах города Аль-Бусейра, в результате чего погиб как минимум один из мирных жителей. В последнее время поступает все больше сообщений о вылазках ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата. При этом местные активисты отмечают, что джихадисты уже не стремятся скрываться, действуя открыто, поскольку курды продолжают игнорировать рост террористической угрозы.

Провинция Ракка

В минувшие сутки жители северных районов САР продолжили покидать родные места в преддверии начала военной операции ВС Турции под названием «Источник мира». Как передавал Twitter-канал (NotWoofers), сирийцы массово эвакуируются из района населенных пунктов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн в Ракке и Хасаке. При этом те, кто оказался выехать, принудительно выселялись курдами с целью переоборудования зданий в укрепрайоны.

Турецкое Минобороны заявило о полном завершении подготовки к началу наступления, после чего представители так называемого Временного правительства Сирии потребовали от «Демократических сил Сирии» (SDF) сдаться и объявить о расформировании группировки.

Во второй половине дня к северным окраинам САР в район города Акчакале были передислоцированы танковые войска, а также спецназ ВС Турции. Кроме того, по данным Twitter-канала (Charles_Lister), здесь были развернуты отряды бандгрупп «Джебхат Аш-Шамия», «Ахрар Аш-Шаркия» и «Файлак Аш-Шам».

Стало известно о дезертирстве порядка 30 членов курдской группировки Отряды народной самообороны (YPG). Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (slmhktn), они перебрались через границу и сдались туркам. Предполагается, что эти бойцы были призваны на фронт в рамках насильственной вербовки, проводимой курдами незаконно.

Провинция Хама

Накануне боевики вооруженной оппозиции вновь инициировали столкновения с правительственными войсками на северо-западе Хамы, ударив по зонам дислокации Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Нур-Шатха. Оппозиционные медиапорталы при этом заявляли об убийстве одного из проасадовских ополченцев-шиитов, однако подтверждения данная информация так и не получила. Позднее радикалы также обстреляли окрестности населенных пунктов Аль-Хувейз, Аль-Джейд и Ар-Расыф. В качестве ответных действий правительственные войска атаковали военные объекты джихадистов недалеко от Тель-Васита и Аль-Мансуры. Также отмечались перестрелки в соседнем Идлибе. О нанесенном боевикам уроне до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Хасака

В ночь с понедельника на вторник произошли первые вооруженные стычки в приграничной зоне. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (RojavaNetwork), были задействованы турецкая артиллерия и авиация. Авиаудары ВВС Турции пришлись по району контрольно-пропускного пункта «Семалка» на границе с Ираком, что привело к уничтожению двух мостов и хранилища с вооружением. В то же время под огнем турецких солдат оказался город Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки, сообщал интернет-портал Step News Agency.

Нарастание напряженности у границы, а также отступление американских войск подвигло «демократические силы» попытаться прибегнуть к сотрудничеству с сирийскими властями. Так, командующий SDF Мазлум Абди заявил о рассмотрении партнерства с Башаром Асадом с целью противостояния туркам.

Несмотря на вывод сил США, Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter (realdonaldtrump) о том, что Вашингтон продолжит поставлять курдам оружие, а также поддерживать их материально. При этом американский президент отметил, что США сохраняют хорошие отношения с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.