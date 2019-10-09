Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 9 октября 06.00: SDF намерены искать поддержки у Асада, Трамп оправдывается перед курдами

168
0 Оставить комментарий

Дональд Трамп

Сирия, 9 октября. После вывода американских войск SDF**** рассматривают возможность поиска поддержки у сирийских властей. Протурецкие боевики угрожают занять Манбидж. Дональд Трамп заявил, что США продолжат финансировать курдов и снабжать их оружием, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов юго-западнее Алеппо и на северо-востоке Латакии; завершили новый этап разминирования местности в Даръа.

«Сирийская национальная армия»: заявила о планах на захват Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в зоне контроля SDF на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: спровоцировала стычки с САА на северо-западе Хамы; арестовала имама мечети в городе Аль-Атариб в Западном Алеппо.

Курды: переоборудуют жилые дома Тель-Абьяде на севере Ракки в свои опорные пункты; рассматривают партнерство с властями САР для противостояния Турции; потеряли склад с оружием в результате авиаударов турецких ВВС в Хасаке; лишились 28 бойцов, дезертировавших у границы САР.

ВС Турции: вели огонь по позициям курдов на северо-востоке Сирии; заявили о завершении всех подготовительных мероприятий в рамках операции «Источник мира»; направили танковые войска и спецназ к сирийской границе.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На северо-востоке региона продолжаются вылеты ВВС Сирии. Как передавал информационный портал Aleppo Media Center, сирийские вертолеты атаковали оборонительные сооружения джихадистов, действующих в составе бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), недалеко от населенного пункта Кабана. Никакой информации о потерях радикалов в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Вновь фиксировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции к юго-западу от Алеппо. Как передает военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency), под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов вблизи населенного пункта Джазрая.

Поступали данные о том, что силы протурецкой «Сирийской национальной армии» приступили к передислокации своих отрядов к сирийско-турецкой границе. Так, группа радикалов была переброшена к блокпосту «Хур», сообщал Twitter-канал (Step_Agency). Главари формирования также заявили о намерении захватить Манбидж.

В городе Аль-Атариб в западной части региона был арестован имам мечети по имени Абдул Кадер Абиан. Он был взят под стражу исламистами группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам». Инцидент вызвал недовольство гражданского населения, которое потребовало освободить задержанного.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Официальный Twitter-канал российского Минобороны (mod.mil.rus) передавал, что в регионе прошел еще один этап подрывных работ. Саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в зачистке местности в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим и их окрестностях.

Тем временем Центр по примирению враждующих сторон сообщал о прибытии в Сирию более 1200 беженцев. 416 человек пересекли сирийско-ливанскую границу в районе КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», тогда как еще 825 сирийцев прибыли из Иордании через погранпереход «Насиб» на юге Даръа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошла очередная вылазка неизвестных, которые, как предполагается, действуют в составе «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), радикалы начали стрельбу в жилых районах города Аль-Бусейра, в результате чего погиб как минимум один из мирных жителей. В последнее время поступает все больше сообщений о вылазках ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата. При этом местные активисты отмечают, что джихадисты уже не стремятся скрываться, действуя открыто, поскольку курды продолжают игнорировать рост террористической угрозы.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В минувшие сутки жители северных районов САР продолжили покидать родные места в преддверии начала военной операции ВС Турции под названием «Источник мира». Как передавал Twitter-канал (NotWoofers), сирийцы массово эвакуируются из района населенных пунктов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн в Ракке и Хасаке. При этом те, кто оказался выехать, принудительно выселялись курдами с целью переоборудования зданий в укрепрайоны.

Турецкое Минобороны заявило о полном завершении подготовки к началу наступления, после чего представители так называемого Временного правительства Сирии потребовали от «Демократических сил Сирии» (SDF) сдаться и объявить о расформировании группировки.

Во второй половине дня к северным окраинам САР в район города Акчакале были передислоцированы танковые войска, а также спецназ ВС Турции. Кроме того, по данным Twitter-канала (Charles_Lister), здесь были развернуты отряды бандгрупп «Джебхат Аш-Шамия», «Ахрар Аш-Шаркия» и «Файлак Аш-Шам».

Стало известно о дезертирстве порядка 30 членов курдской группировки Отряды народной самообороны (YPG). Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (slmhktn), они перебрались через границу и сдались туркам. Предполагается, что эти бойцы были призваны на фронт в рамках насильственной вербовки, проводимой курдами незаконно.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Накануне боевики вооруженной оппозиции вновь инициировали столкновения с правительственными войсками на северо-западе Хамы, ударив по зонам дислокации Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Нур-Шатха. Оппозиционные медиапорталы при этом заявляли об убийстве одного из проасадовских ополченцев-шиитов, однако подтверждения данная информация так и не получила. Позднее радикалы также обстреляли окрестности населенных пунктов Аль-Хувейз, Аль-Джейд и Ар-Расыф. В качестве ответных действий правительственные войска атаковали военные объекты джихадистов недалеко от Тель-Васита и Аль-Мансуры. Также отмечались перестрелки в соседнем Идлибе. О нанесенном боевикам уроне до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В ночь с понедельника на вторник произошли первые вооруженные стычки в приграничной зоне. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (RojavaNetwork), были задействованы турецкая артиллерия и авиация. Авиаудары ВВС Турции пришлись по району контрольно-пропускного пункта «Семалка» на границе с Ираком, что привело к уничтожению двух мостов и хранилища с вооружением. В то же время под огнем турецких солдат оказался город Аль-Маликия на северо-востоке Хасаки, сообщал интернет-портал Step News Agency.

Нарастание напряженности у границы, а также отступление американских войск подвигло «демократические силы» попытаться прибегнуть к сотрудничеству с сирийскими властями. Так, командующий SDF Мазлум Абди заявил о рассмотрении партнерства с Башаром Асадом с целью противостояния туркам.

Несмотря на вывод сил США, Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter (realdonaldtrump) о том, что Вашингтон продолжит поставлять курдам оружие, а также поддерживать их материально. При этом американский президент отметил, что США сохраняют хорошие отношения с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров