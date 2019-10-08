Песков напомнил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским

Москва, 8 октября. Кремль не согласен с точкой зрения белорусского президента Александра Лукашенко, который назвал ситуацию в Донбассе следствием «конфликта между Россией и Украиной». С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — приводит слова Пескова газета «Известия».

Пресс-секретарь российского президента добавил, что не считает вопрос о том, «кто кем кого считает» важным. Песков напомнил, что намного важнее понять, кто из сторон готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто нет. Первоочередной задачей является оказание помощи Украине, чтобы та смогла решить проблему своего юго-востока, так как она является критически важной для страны.

Ранее Песков отметил, что республики Донбасса являются самостоятельными субъектами в урегулировании внутриукраинского конфликта, хотя Москва и имеет определенное внимание на них. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва, как Берлин и Париж, является гарантом минских соглашений и не менее других стран заинтересована в том, чтобы все их пункты выполнялись.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13,5 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых столкновений на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей Донбасса, еще девять тысяч получили ранения.