Сирия, 8 октября. САА обнаружила тайник боевиков ИГ1 с оружием производства Израиля и стран Запада в Эс-Сувейде. Турция передислоцирует спецназ к границе с Раккой. «Нусра»*** продолжает держать жителей Идлиба в заложниках, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов в северной части Хамы; обнаружили тайник ИГ в провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает препятствовать выходу мирных жителей через гумкоридор «Абу-Духур» на востоке Идлиба.

ВС Турции: направили спецназ к сирийско-турецкой границе.

ВС Ирака: понесли потери в результате обстрела неизвестных боевиков в провинции Багдад в Ираке.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» все еще препятствуют выходу мирных жителей через гуманитарный коридор «Абу-Духур» на востоке Идлиба, несмотря на то, что его открытие состоялось почти месяц назад. Как известно, основной целью, которую преследуют джихадисты, перекрывая доступ к переходу, является дальнейшее использование гражданского населения в качестве «живого щита». Напомним, ранее радикалы обстреливали автомобили тех, кто пытался приблизиться к «Абу-Духуру», а впоследствии и вовсе уничтожили дороги, ведущие к КПП. Между тем сирийские власти продолжают предпринимать все необходимое для приема сирийцев.

Провинция Ракка

Поступают данные о том, что вооруженные силы Турции продолжают наращивать боевую мощь вблизи сирийской границы. Как передает медиапортал Masar Press Agency, Анкара направила спецназ в район города Акчакале. Напомним, несколько часов назад сюда также были переброшены танковые войска. По информации военного источника в сети Twitter (Charles_Lister), к мобилизации своих отрядов в данном районе также приступили протурецкие группировки «Джебхат Аш-Шамия», «Ахрар Аш-Шаркия» и «Файлак Аш-Шам».

Как известно, Турция готовится к началу полномасштабной военной операции под названием «Источник мира», целью которой станет зачистка приграничных районов от радикальных курдских бандгрупп, связанных с признанной террористической во многих странах Рабочей партией Курдистана (РПК). В наступлении также намереваются принять участие силы антиправительственной коалиции «Сирийская национальная армия», о создании которой стало известно в пятницу.

Провинция Хама

На севере региона продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками радикальных бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись огневые позиции исламистов поблизости от населенных пунктов Аз-Зияра и Аль-Мансура. Напомним, в первой половине дня джихадисты вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в этом районе, ударили по территориям, занимаемым силами САР.

Провинция Эс-Сувейда

Информационное агентство SANA News сообщило об обнаружении склада террористов «Исламского государства»1 в провинции Эс-Сувейда. Тайник боевиков находился в скалистом районе Аль-Ляджат. Отмечается, что в нем содержалось большое количество оружия, произведенного в Израиле и странах Запада. В числе прочего из хранилища были извлечены мины, пояса смертников, а также большое количество лекарственных препаратов. Напомним, существует вероятность того, что в провинции все еще скрываются разрозненные отряды ИГИЛ1, которые, как полагают многие военные эксперты, координируют свои действия с силами международной коалиции, дислоцирующимися в районе «Ат-Танфа» на юге Хомса. Напомним, несколько месяцев назад в Эс-Сувейде был взят в плен один из террористов, который признался в том, что проходил обучение на базе США.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в городе Садр, расположенном к востоку от Багдада, произошло нападение неизвестных боевиков. Налетчики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на площади Муфазар в целях обеспечения безопасности здания правительства во время народных протестов. Под огнем был убит один из иракских полицейских, еще четыре стража порядка получили ранения. Во избежание жертв среди митингующих сотрудники полиции не стали открывать огонь. Напомним, в регионе продолжаются демонстрации, участники которых осуждают возросший уровень коррупции и безработицы, а также требуют улучшения условий проживания.

1 Организация запрещена на территории РФ.