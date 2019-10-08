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Бастрыкин прибыл в Армению на юбилей Следкома

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Бастрыкин прибыл в Армению на юбилей Следкома

Ереван, 8 октября. Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию образования ведомства Республики Армения.

Кроме торжественных мероприятий, Бастрыкин провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Представители стран обсудили широкий круг вопросов по ключевым международным темам, а также развитие взаимодействия между государствами в целях оперативного реагирования на угрозы.

«Армения – важный партнер и союзник России. Сотрудничество между нашими странами опирается на прочный фундамент дружбы и добрососедства», — отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также в Ереване состоялась встреча председателей СК Армении, Белоруссии и России, которые обсудили результаты межведомственного взаимодействия и проговорили дальнейшие планы по развитию сотрудничества ведомств.

В СК России подчеркнули, что мероприятие стало очередным шагом к укреплению сотрудничества с руководством правоохранительных органов стран СНГ.

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