Киев заблокировал трансляцию российских телеканалов на западе Украины

Киев, 8 октября. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию четырех российских телеканалов в одном из отелей в Ивано-Франковской области.

В начале октября 2019 года Нацсовет Украины по ТВ получил жалобу, в которой сообщалось, что в отеле Alpin осуществляется трансляция телеканалов НТВ, ТНТ, «РТР-планета» и «Россия 24». Сотрудники Нацсовета по ТВ и Службы безопасности Украины провели профилактическую беседу с руководством отеля, после чего трансляция российских телеканалов была прекращена.

«По результатам сотрудничества с управлением СБУ в Ивано-Франковской области и профилактической беседе с руководством отеля в этом заведении прекращен показ перечисленных телепрограмм», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2014 года Киевский окружной административный суд принял решение о приостановке вещания российских телеканалов на территории Украины. Кроме того, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который ограничивает доступ украинцев к российским сайтам и телеканалам. После этого на Украине были заблокированы сайты ведущих российских информационных агентств и телеканалов.

Позднее Москва назвала действия Киева наступлением на свободу СМИ, призвав ОБСЕ, ЕС и США отреагировать на запрет российских сайтов и телеканалов на территории Украины.