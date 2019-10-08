Госавтоинспекция готовит поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Москва, 8 октября. Госавтоинспекция поддержала предложенные министерством транспорта поправки в ПДД, которые предусматривают официальное закрепление термина «средства индивидуальной мобильности». Об этом сообщил начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», полковник полиции Дмитрий Митрошин.

На сегодняшний день пользователи средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты) воспринимаются в России в качестве пешеходов. Это приводит к тому, что в случае аварии они не несут ответственность, как водители.

По словам Митрошина, сейчас необходимо, определив статус пользователя этих транспортных средств, обозначить, какими правами он будет обладать, в том числе перед другими участниками дорожного движения, передает KP.RU.

По его словам, Госавтоинспекция поддержала предложенные министерством транспорта поправки в ПДД, которые официально закрепят термин «средства индивидуальной мобильности».

Предполагается, что пользователи средств индивидуальной мобильности должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам. Если таковых нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно будет по тротуарам. Однако скорость в таком случае будут ограничена — максимально 20 км/ч.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам можно будет выезжать на проезжую часть. Двигаться можно будет как можно правее (как и велосипедистам).

«Газета.ру» обращает внимание, что очень много москвичей сегодня пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из них могут развивать скорость до 50-70 км/ч. При этом, по данным ГИБДД, с 2017 года произошло 140 ДТП с участием «средств индивидуальной мобильности». В них погибли четыре человека.