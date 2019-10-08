Тунис без нового правительства может испытать всплеск экстремизма

Предварительные итоги голосования

Выборы в парламент Туниса состоялись 6 октября. Избирком намерен объявить о результатах 9 октября, но данные опроса граждан позволяют сделать предположение о том, кто стал лидером голосования. Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин считает, что в случае долгой неопределенности по вопросу формирования правительства в стране возможен всплеск экстремизма.

По итогам выборов в парламент вперед вырвалась консервативная происламская партия «Ан-Нахда». По данным центра опроса общественного мнения «Сигма», она получили 17,5% голосов. Следом за ней – недавно образованная партия «Сердце Туниса» с 15,6% голосов. «Сердце Туниса» возглавляет кандидат в президенты Набиль Каруи, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в коррупции. Явка избирателей составила 41,3%.

Ни одна из партий не набрала в одиночку количества голосов, необходимого для формирования правящей коалиции. При этом лидирующие на выборах партии говорят, что не станут объединяться. Несколько других партий тоже сказали, что объединяться с «Сердцем Туниса» не намерены. Можно предложить, что страну ожидает парламентский раскол, который, вероятно, усилит нестабильность в стране в плане безопасности. Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что не видит перспективы для ухудшения ситуации в Тунисе. Специалист особо отметил интерес граждан к состоявшимся выборам.

«Явка 41-42% избирателей – это много. Самая высокая явка на выборах, которую мы видели в арабоязычных странах Африки – это 65% на первых выборах после смерти Каддаффи в Ливии. Так что 41% – это достаточно большой уровень активности населения», – заявил Андрей Чупрыгин.

Раскол внутри лидирующих партий

Собеседник Федерального агентства новостей считает, что террористическая угроза в Тунисе не выше, чем в среднем по региону, но в стране сейчас в самом деле сложная политическая ситуация.

«Политическая ситуация осложнилась тем, что внутри основных партий, соревнующихся в политическом поле Туниса, не все спокойно. И в «Ан-Нахде» расколы были, кто-то приходил, кто-то уходил, лидера партии Рашида Ганнуши обвиняли во всех грехах. А создатель и лидер новой партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи считается медиамагнатом. Он один из самых богатых людей страны и контролирует достаточно большую долю средств массовой информации на территории Туниса. Его начали обвинять в коррупции перед самыми выборами. Я считаю, что это политическое давление на него со стороны секулярных организаций», – обозначил свою позицию эксперт.

Угроза всплеска экстремизма

Арабист-востоковед убежден, что, когда придет срок формировать правительство Туниса, партии смогут сформировать парламентскую коалицию. Специалист признал, что, если ситуация с расколом в парламенте затянется, это и в самом деле может привести к нестабильной обстановке в стране, однако дело тут уже не в политике.

«Тунис прославился тем, что был основным поставщиком добровольцев, вступивших в ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1, ИГИЛ – запрещенная в России международная террористическая группировка). Если взять данные в абсолютных цифрах по странам, Тунис первое место занимал – в ИГИЛ (запрещена в России) уехали более четырех тысяч человек. В Тунисе, более-менее благополучной стране, ориентированной на Францию, европейские ценности, вот такая история», – подчеркнул специалист.

Андрей Чупрыгин сам ищет ответ на вопрос, почему люди из Туниса проявили такое стремление к экстремистской деятельности. Арабист-востоковед отметил, что количество выходцев из страны, присоединившихся к таким группировкам, показывает экстремистскую направленность молодежи. Специалист напомнил, что после разгрома террористов в Ракке многие участники террористической группы уехали к себе домой, в том числе в Тунис.

«Если политическая ситуация – разброд и отсутствие договоренностей – затянется, то это может вызвать в том числе всплеск экстремистской активности на территории страны», – отметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.