РФ передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Москва, 8 октября. Россия передала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) объяснения по делу о данных московской лаборатории, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее появилась информация о том, что Россия якобы манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. В связи с этим Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. России были даны три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы WADA.

8 октября Россия в письменном виде передала объяснения всемирному агентству. Колобков подчеркнул, что ответы на уточняющие вопросы, которые поступили в Минспорт России и РУСАДА, подготовили российские эксперты в области информационных технологий.

Всего был задан 31 вопрос. Они были сформированы на основе технического доклада и отчета по расследованию по делу о данных московской лаборатории.

«На каждый вопрос эксперты дали объяснения, — констатировал министр спорта России. — В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц».

Глава Минспорта России подчеркнул, что Москва выполнила все требования WADA.

«Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», — добавил Колобков.

Эксперты WADA планируют изучить ответы России 23 октября.