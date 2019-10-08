Maruv рассказала, почему не сможет представлять Россию на MTV EMA

Украинская певица Анна Корсун, более известная как Maruv, 8 октября в 19.00 в киевском баре «Цветочная мафия» устроила фан-встречу, на которой ответила на вопросы поклонников.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян поделился впечатлениями от встречи с Maruv с Федеральным агентством новостей.

На Майдане о слезах в Москве

Украинская певица Maruv восхищает своим бесстрашием. Назначить встречу с фанатами рядом с Майданом в 19.00 несмотря на то, что практически каждый вечер туда приходят протестующие против «формулы Штайнмайера» — это конечно высший пилотаж.

Более того, она откровенно отвечает на любые вопросы. Особенно интересным оказался ее ответ о впечатлениях от концерта в Москве. Собравшиеся узнали, что вся группа Maruv очень волновалась перед этим концертом, но московские фанаты так тепло их встретили, что весь мандраж быстро улетучился. После каждого номера Анна Корсун плакала за кулисами, настолько ее переполняли эмоции от первого сольника в Москве.

Припомнила Maruv, как участвовала в Москве в одном из проектов, в котором ей пришлось петь прямо в метро. Она очень пожалела, что таких проектов нет в Киеве. Больше всего ей запомнилось одобрение бабушек, которые подходили и говорили: «Класс!»

На Евровидение только как Madonna

Обожглась Maruv на Евровидении настолько, что теперь фактически зарекается ехать туда выступать. В шутку она заявила, что готова поехать на этот песенный конкурс в качестве приглашенной звезды, как это в прошлом году сделала Madonna, хотя это сравнение лучше было бы опустить. Многие поклонники творчества Мадонны до сих пор в шоке от качества ее выступления.

«На MTV EMA не поеду»

До последнего момента под большим вопросом было выступление Maruv на MTV Europe Music Awards. Известно, что она была номинирована от России в качестве лучшей певицы страны. Возможно, именно этот факт стал решающим, и Анна Корсун решила не ехать на премию с выступлением. Если бы певице пришлось лично получать премию от России, это могло грозить ей большими неприятностями на родине.

В итоге она сослалась на занятость и на то, что на эти же даты у нее запланирован концерт в Чехии. Однако показала свою осведомленность о том, как там все устроено.

О поездках в теплые страны

Больше всего контрастов Maruv испытала в поездках в Узбекистан и в Турцию. Если говорить об узбекском приеме, то, ради уважения к местным обычаям, вся группа певицы была одета с головы до ног, не было и намека на оголение. При этом публика принимала выступления очень темпераментно, и Анне очень понравилась энергетика.

Говоря о Турции, Maruv призналась, что там практически не спала. All inclusive и по сути круглосуточный праздник жизни не давали расслабиться.

О выступлениях в Москве

Под конец встречи представитель ФАН спросил певицу: