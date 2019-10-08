В Еврокомиссии назвали точную сумму финансовой помощи ЕС Украине

Киев, 8 октября. Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок сообщил, что Киев с 2015 года получил от стран Евросоюза около €18 млрд финансовой помощи, что в разы больше поддержки со стороны Вашингтона.

Брок рассказал, что США предоставляют Киеву $1 млрд в виде гарантий по кредитам, пишет Интерфакс-Украина. Дипломат отметил, что данная сумма — «это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины».

«ЕС же с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд», — подчеркнул Брок.

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» негативно высказалась о заявлениях украинского главы государства Владимира Зеленского во время его разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, назвав их опрометчивыми и необдуманными. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований Украины с просьбой начать расследование против Зеленского.

Телефонный разговор между главами государств не прошел бесследно и для Дональда Трампа — Конгресс США начал процедуру импичмента американского президента. Поводом этому послужила просьба Трампа к Зеленскому о проведении проверки в отношении украинской деятельности сына его главного противника на выборах Джо Байдена.