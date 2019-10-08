РФ и Иран призвали приостановить работу Первого комитета Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 8 октября. Россия и Иран призвали остановить работу Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Россия и Иран призывают прекратить работу комитета, до тех пор, пока генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не обратит свое внимание на ситуацию с невыдачей американских виз российским дипломатам. Большая часть членов комитета не поддержали инициативу Москвы и Тегерана. На прошлой неделе власти США отказали в выдаче виз делегатам из России и других стран, которые планировали принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН.

8 октября представители Ирана в ООН предложили завершить заседание комитета, пока генсек ООН не отреагирует на ситуацию с визами. В свою очередь глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков поддержал инициативу иранских коллег.

«Мне хотелось бы выступить в поддержку предложения о временном перерыве в работе нашей сессии с тем, чтобы вопрос был доложен непосредственно генеральному секретарю ООН», — сказал Ермаков.

Представитель США выступил против данной инициативы, после чего Ермаков отметил, что американская сторона пытается скрыть проблему, которая была искусственно создана Вашингтоном.

«Мы должны найти решение созданной проблемы со стороны США, а не уходить, не загонять эту проблему куда-то под стол. Она есть, ее нужно решать. И проблема не такая уж серьезная», — добавил Ермаков.

Инициативу о приостановке работы Первого комитета Генассамблеи ООН поддержали 16 делегаций, против — 78, воздержались — 31.

Напомним, в конце сентября стало известно, что посольство США в Москве отказало в выдаче виз десяти членам официальной российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в американском посольстве заявили, что данный инцидент является «частным случаем». В свою очередь Москва назвала действия Вашингтона нарушением международных обязательств, а также призвала перенести штаб-квартиры ООН из США.