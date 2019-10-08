Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro

Москва, 8 октября. Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.

Презентация состоялась во вторник. В Китае Redmi Note 8 Pro презентовали в конце августа, несколько недель назад продажи стартовали в Европе. Теперь новинка добралась и до России. В Xiaomi отметили, что смартфоны Redmi занимают первое место в России по онлайновым продажам.

Смартфон Redmi Note 8 Pro оснащен мощным аккумулятором на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки. Кроме того, устройство оснащено четырьмя камерами и 4 Гб оперативной памяти. При этом стоимость Redmi Note 8 Pro с памятью 64 Гб составляет 17 990 рублей, 128 ГБ — 19 990 рублей. Предварительный заказ будет доступен с 10 октября, а продажи смартфона стартуют 17 октября.

Ранее Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix Alpha. Особенностью гаджета стал инновационный экран, который занял практически весь корпус смартфона — Mi Mix Alpha будто бы «завернут» в дисплей. Производители оставили минимальные рамки в верхней и нижней части смартфона. Физических боковых кнопок гаджет не имеет.