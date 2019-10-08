Захарова прокомментировала угрозы США выйти из Договора об открытом небе

Москва, 8 октября. Официальных заявлений о выходе США из Договора об открытом небе российская сторона не получала, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала угрозы, о которых заявили в Конгрессе США, о возможном выходе страны из ДОН. Российский дипломат отметила, что парламентарии США иногда допускают себе высказывания, которые внешнеполитическое ведомство России не считает должным оценивать.

«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из ДОН сделано не было», — уточнила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва считает Договор об открытом небе важным инструментом, который способствует обеспечению безопасности в Европе, как и Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

«Приветствуем возобновление в 2019 году полномасштабного выполнения ДОН и предварительное распределение активных квот наблюдательных полетов на 2020 год», — отметила Захарова.

Ранее конгрессмен от штата Нью-Йорк, демократ Элиот Энгел заявил, что глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из ДОН. Энгел решительно призывал Белый дом «не делать столь безрассудного шага».