«Конкорд» потребовал от прокуратуры США прекратить дело о вмешательстве в выборы

Адвокат Эрик Дюбелье, представляющий в суде США интересы компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей российскому предпринимателю Евгению Пригожину, подал ходатайство о прекращении дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В ходатайстве, которое состоит из обоснований о необходимости прекращения дела в соответствии с законами США, ключевым тезисом является отсутствие состава преступления в деятельности компании «Конкорд».

Важно отметить, что команда экс-спецпрокурора Роберта Мюллера так и не смогла за два года расследования предоставить каких-либо доказательств, подтверждающих факт вмешательства, после чего Мюллер сложил с себя полномочия спецпрокурора.

На данный момент никто так и не смог четко объяснить, в чем заключаются обвинения против российских юридических и физических лиц, несмотря на ходатайство адвокатов по данному вопросу. Прокуратура США также до сих пор не передала полный объем так называемых доказательств, на основании которых было предъявлено обвинение в «сговоре против США».

Как ранее сообщало ФАН, защите «Конкорда» удалось получить доступ к части материалов, которые уже считаются неконфиденциальными, однако значительная часть документов засекречена. Эрик Дюбелье заявлял, что его команда провела год, чтобы ознакомиться с несколькими миллионами документов, но до сих пор не закончила этот процесс из-за ряда ограничительных законов и процедур в США.

Без вины виноваты

Американские прокуроры обвиняют «Конкорд» по статье 371 19-й главы первой части 18-го раздела Уголовного кодекса и считают, что российские физические и юридические лица вступили в сговор с целью обмана США, влияющий на выполнение государственных функций властями США. Однако при этом обязательный для данного обвинения преступный умысел за все время так и не был доказан.

Кроме того, в американском законодательстве отсутствует такое понятие и статья, как вмешательство в выборы, по которой возможных нарушителей можно было бы привлечь к ответственности. Поэтому россиянам вменяется именно сговор, чтобы прокурорам не нужно было доказывать факт совершения преступления.

Законодательство США, как оказалось, также не предусматривает уголовного наказания по вменяемым россиянам обвинениям в спонсировании «политических высказываний» граждан в социальных сетях. Речь идет о публикации политической рекламы в Facebook, на которую, по данным некоторых источников, было потрачено около 2 500 долларов США.

Одним из оснований для обвинения является отсутствие регистрации «Конкорда» в качестве иностранного агента — это необходимо, если планируется потратить более 250 долларов на политическую рекламу. Но нехитрые математические вычисления позволяют выяснить, что 13 граждан России и три компании потратили в среднем по 166 долларов США. Таким образом, попытка прокуратуры доказать незаконное финансирование политической рекламы даже не подлежит рассмотрению в суде, так как не является преступлением по законам США.

Охота на ведьм

Разбирательство с российскими гражданами и компаниями было начато в рамках расследования связей президента США Дональда Трампа с РФ. Бывший спецпрокурор Мюллер ставил перед собой цель доказать факт сговора, однако, потратив два года и десятки миллионов долларов, он представил итоговый доклад, в котором заключил, что основания заявлять о сотрудничестве Трампа с Кремлем отсутствуют, а российское вмешательство «было» и это не требуется доказывать.

Адвокаты компании «Конкорд» неоднократно подавали ходатайства о необоснованности обвинений, ограничении доступа к материалам дела и нарушении юридических норм со стороны команды Мюллера.

Ходатайство, поданное 8 октября, является одним из основополагающих в деле США против «Конкорда», и от результатов его рассмотрения зависит дальнейший ход дела. В случае очередного отказа судьи в рассмотрении аргументов защиты это покажет степень «справедливости» американского суда и снова подтвердит, что дело является сугубо политическим.

Вмешивайся кто хочет

Вместо огульных обвинений и создания препятствий для защиты «Конкорда» правительству США стоит обратить внимание на безопасность своих социальных сетей. Если допустить факт размещения платной политической рекламы в Facebook, логично привлекать к ответственности руководство ресурса, допустившее такую ситуацию.

Проверка рекламы на соответствие закону является прямой обязанностью команды Марка Цукерберга, который имел все необходимые ресурсы для предотвращения или остановки процесса «вмешательства», но не сделал этого. Исходя из опубликованной ранее информации по делу, следует, что реклама оплачивалась в рублях и никто не пытался скрыть источники оплаты, а ведение аккаунтов под псевдонимами не является нарушением закона.

В настоящий момент, по сути, действия прокуратуры США по обвинению русских являются защитой Facebook от обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года, потому что по факту именно на основании данных о распространении политических материалов по алгоритмам Facebook и выдвинуты обвинения «Конкорду» о вмешательстве в выборы США.

Отдельно следует отметить, что для иностранных обвиняемых в США является необходимостью для прокуратуры доказать, что обвиняемые знали, какой закон нарушался, и делали это осознанно.

Учитывая сложности во внутренней политике США, можно предположить, что россияне и компании, включая «Конкорд», стали заложниками политической борьбы между демократами и республиканцами. Это может объяснить, почему прокуратура США не предоставляет доказательств, выдвигает обвинения по несуществующей статье законов США и отказывается конкретизировать обвинения, называя все громким словом «сговор».