Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Тбилиси, 8 октября. Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России из-за запрета прямых перелетов между РФ и Грузией. Об этом сообщил гендиректор компании Роман Бокерия.

«Georgian Airways собирается подать иск в Европейский суд против министерства транспорта РФ на сумму 25 млн долларов за необоснованный запрет полетов в Россию», — говорится в заявлении компании.

В компании заявили, что формальными причинами стал долг Georgian Airways перед российской аэронавигацией на сумму 800 тысяч долларов и несоответствие программы безопасности Georgian Airways. В заявлении компании отмечается, что Georgian airways не имеет долга, а требования безопасности соответствуют стандартам.

«Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Также были нарушены права наших пассажиров», — подытожили в компании.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси обострились в июне 2019 года из-за антироссийских выступлений. Поводом для антироссийской провокации послужил инцидент, который произошел в парламенте Грузии в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российской делегации.

Грузинские парламентарии предложили главе российской делегации Сергею Гаврилову занять место спикера, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных грузинских депутатов. Президент РФ Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июля из-за опасной для российских туристов обстановки в стране.