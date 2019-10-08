Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обострение ситуации на северо-востоке Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что во время совещания также был затронут вопрос создания Конституционного комитета Сирии. Участники совещания пришли к выводу, что необходимо избегать любых действий, способных создать препятствия мирному урегулированию вопроса.

На заседании присутствовали премьер РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В минувшие выходные между главами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в котором американский президент заявил о выводе своих войск при начале военной операции Турции в приграничных районах Сирии. Также Белый дом опубликовал релиз, согласно которому отныне Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), взятых в плен за последние два года.

Спустя пару дней ВВС Турции атаковали штаб курдов в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

1 Организация запрещена на территории РФ.