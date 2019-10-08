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Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена медицины

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Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена медицины

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны утвердить принципы модернизации первичного звена медицины до 9 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

У Кабмина осталось меньше дня для реализации поручения президента.

«С учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения», — говорится в документе.

Срок реализации поставленной Путиным задачи — 9 октября текущего года.

Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена медицины

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поторопил правительство с решением вопроса о защите инвестиций. Глава Кабмина подчеркнул, что законопроект должен быть внесен на заседании правительства в четверг, 10 октября. Премьер-министр констатировал, что этот законопроект очень важен для предпринимателей, однако его обсуждение в Кабмине «несколько затянулось».

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Источник: Пресс-служба Кремля
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