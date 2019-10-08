Трамп пытается усидеть на двух стульях в Сирии – и на турецком, и на курдском

Президент США Дональд Трамп в новых записях на своей странице в Twitter заявил, будто бы в «зоне безопасности» на севере Сирии остались всего 50 американских солдат, в то время как остальные будто бы были передислоцированы южнее. Подробнее об обстановке в этой части арабской республики читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит напомнить, что американский лидер уже давно – еще в конце прошлого года – обещал полностью свернуть военную операцию в САР в течение ближайших месяцев, однако этого до сих пор не произошло. Более того, контингент Соединенных Штатов за это время, наоборот, вырос, также в северо-восточной части страны ими были развернуты новые военные объекты.

В том числе и в той северной приграничной зоне, которую так хотят контролировать турки. Так, портал Al Mayadeen передавал, что американцы в конце августа завершили строительство новой базы всего в пяти километрах от турецкой границы – в окрестностях города Ад-Дербасия на севере провинции Хасака. Сложно представить, чтобы американцы могли бы так легко и быстро оставить этот новый и ряд других пунктов базирования и спешно удалиться восвояси.

Помимо этого, Трамп также попытался оправдаться за очередное предательство курдских интересов. Занимая крайне двуличную позицию, Белый дом пытается балансировать между Демократическими силами Сирии (SDF) и Турцией даже теперь, когда выбор между ними в решающей ситуации уже сделан.

«Мы можем быть в процессе вывода сил в Сирии, но это не значит, что мы оставляем курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, союзником по НАТО и торговым партнером США, также очень хорошие», – написал в Twitter американский президент, пытаясь усидеть сразу на двух стульях.

Предав SDF и уступив туркам, Вашингтон пошел на определенный риск, поскольку курды тут же вновь начали разворачиваться в сторону Дамаска. Для того, чтобы удержать их под своим полным контролем, Соединенные Штаты, очевидно, и пытаются смягчить удар, оправдываясь за очередной обман и угрожая Анкаре.

Так и Трамп в одном из твитов пригрозил Турции экономическим ударом, в случае если она пойдет в атаку на позиции SDF. Кроме того, он подчеркнул, что Пентагон продолжает поддерживать курдов деньгами и оружием. В случае с Африном, однако, это американским подопечным не помогло.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в интервью ФАН, что США всегда вели лицемерную политику как в Сирии, так и в любой другой точке планеты. Поэтому такое развитие событий не вызывает удивление. Странно лишь то, что «Демократические силы», несмотря на это, до сих пор продолжают сотрудничество с Вашингтоном.

«Штаты в этой ситуации поступили так, как они всегда поступали, – предали курдов. Это уже третье или четвертое подобное предательство в САР и Ираке. Это обычная тактика американцев. И курдов не раз предупреждали об этом. И российская сторона, и сирийцы говорили им об этом, в том числе и в последнее время. Именно это в итоге и случилось – их ставка на США снова оказалась ошибочной. Более того, США втянули SDF в жесткую конфронтацию со всеми региональными силами – и с местными арабами, и с турками, с которыми все стало еще хуже, а в итоге оставили в одиночестве. Нужно, чтобы кто-то опять разъяснил курдам, что пора уже менять стратегию и идти на полноценный диалог с Дамаском», – подчеркнул эксперт.

Что касается угроз в адрес Турции, то в данной ситуации они, конечно, носят показательный характер, поскольку мстить за курдов американцы точно не стали бы. Однако им самим было бы выгодно ослабить нынешнее правительство республики, которое действует слишком свободно и не слишком учитывает интересы США.