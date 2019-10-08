Трамп пытается усидеть на двух стульях в Сирии – и на турецком, и на курдском

Президент США Дональд Трамп в новых записях на своей странице в Twitter заявил, будто бы в «зоне безопасности» на севере Сирии остались всего 50 американских солдат, в то время как остальные будто бы были передислоцированы южнее. Подробнее об обстановке в этой части арабской республики читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Стоит напомнить, что американский лидер уже давно – еще в конце прошлого года – обещал полностью свернуть военную операцию в САР в течение ближайших месяцев, однако этого до сих пор не произошло. Более того, контингент Соединенных Штатов за это время, наоборот, вырос, также в северо-восточной части страны ими были развернуты новые военные объекты.
В том числе и в той северной приграничной зоне, которую так хотят контролировать турки. Так, портал Al Mayadeen передавал, что американцы в конце августа завершили строительство новой базы всего в пяти километрах от турецкой границы – в окрестностях города Ад-Дербасия на севере провинции Хасака. Сложно представить, чтобы американцы могли бы так легко и быстро оставить этот новый и ряд других пунктов базирования и спешно удалиться восвояси.
Помимо этого, Трамп также попытался оправдаться за очередное предательство курдских интересов. Занимая крайне двуличную позицию, Белый дом пытается балансировать между Демократическими силами Сирии (SDF) и Турцией даже теперь, когда выбор между ними в решающей ситуации уже сделан.
«Мы можем быть в процессе вывода сил в Сирии, но это не значит, что мы оставляем курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, союзником по НАТО и торговым партнером США, также очень хорошие», – написал в Twitter американский президент, пытаясь усидеть сразу на двух стульях.
Предав SDF и уступив туркам, Вашингтон пошел на определенный риск, поскольку курды тут же вновь начали разворачиваться в сторону Дамаска. Для того, чтобы удержать их под своим полным контролем, Соединенные Штаты, очевидно, и пытаются смягчить удар, оправдываясь за очередной обман и угрожая Анкаре.
Так и Трамп в одном из твитов пригрозил Турции экономическим ударом, в случае если она пойдет в атаку на позиции SDF. Кроме того, он подчеркнул, что Пентагон продолжает поддерживать курдов деньгами и оружием. В случае с Африном, однако, это американским подопечным не помогло.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил в интервью ФАН, что США всегда вели лицемерную политику как в Сирии, так и в любой другой точке планеты. Поэтому такое развитие событий не вызывает удивление. Странно лишь то, что «Демократические силы», несмотря на это, до сих пор продолжают сотрудничество с Вашингтоном.
«Штаты в этой ситуации поступили так, как они всегда поступали, – предали курдов. Это уже третье или четвертое подобное предательство в САР и Ираке. Это обычная тактика американцев. И курдов не раз предупреждали об этом. И российская сторона, и сирийцы говорили им об этом, в том числе и в последнее время. Именно это в итоге и случилось – их ставка на США снова оказалась ошибочной. Более того, США втянули SDF в жесткую конфронтацию со всеми региональными силами – и с местными арабами, и с турками, с которыми все стало еще хуже, а в итоге оставили в одиночестве. Нужно, чтобы кто-то опять разъяснил курдам, что пора уже менять стратегию и идти на полноценный диалог с Дамаском», – подчеркнул эксперт.
Что касается угроз в адрес Турции, то в данной ситуации они, конечно, носят показательный характер, поскольку мстить за курдов американцы точно не стали бы. Однако им самим было бы выгодно ослабить нынешнее правительство республики, которое действует слишком свободно и не слишком учитывает интересы США.
«Скорее всего американская сторона еще будет предпринимать попытки свержения действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Попытка государственного переворота уже была несколько лет назад, но она оказалась неудачной, и американские «уши» в этой истории были очень заметны. Вашингтон хочет с одной стороны сохранить Турцию как союзника, но с другой – убрать ее нынешнее руководство, которое плохо слушается своего старшего брата по НАТО», – закончил Владимир Шаповалов.