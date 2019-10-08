Роскосмос подписал протокол о космическом сотрудничестве с Аргентиной

Буэнос-Айрес, 8 октября. Российская госкорпорация Роскосмос заключила двусторонний протокол с Национальной комиссией Аргентины по космической деятельности.

Документ, регламентирующий взаимодействие стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, был подписан на церемонии в здании МИД южноамериканской республики.

«В принципе соглашение составлено так, что оно покрывает все направления космической деятельности», — сообщил журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса Михаил Хайлов.

Представитель России рассказал, что в двустороннем соглашении затронуты темы сотрудничества стран в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научных исследований, а также создания космической техники и пилотируемой космонавтики.

Договор дает правовую базу для работы над конкретными проектами, пишет ТАСС. Соглашение от 2019 года заменит двусторонний протокол о сотрудничестве в космической сфере, подписанный между странами в 1990 году.

В новом документе государства прописали пункты, ранее отсутствующие в договоре, регламентирующие вопросы интеллектуальной собственности и обмена технологиями.

Роскосмос — государственная корпорация по проведению комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Корпорация занимается разработкой космических проектов, например, создание космического корабля для полетов на Луну и околоземную орбиту.