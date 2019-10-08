МИД РФ рассчитывает на реакцию генсека ООН на невыдачу виз США

Москва, 8 октября. Россия рассчитывает на реакцию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на проблемы с невыдачей властями США виз представителям ряда делегаций ООН. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Выступая на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН, Ермаков отметил, что проблема с невыдачей виз была создана Вашингтоном не вчера. Многие страны страдают от произвола США многие десятилетия. Все обращения в структуры ООН не приносят никаких результатов для урегулирования ситуации.

«Поэтому мы были бы признательны все-таки реакции со стороны секретариата ООН и генерального секретаря. Нам нужно знать, каково реальное положение дел. Когда будут решены эти проблемы», — подчеркнул Ермаков.

Напомним, членам российской делегации, которые планировали принять участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз членам российской делегации.