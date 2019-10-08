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Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

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Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

Луганск, 8 октября. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на торжественном собрании, посвященном пятой годовщине образования Народной милиции, наградил медалями отличившихся военнослужащих республики. Мероприятие состоялось в концертном зале Луганской академической филармонии.

«Благодаря усилиям офицеров, прапорщиков, рядовых наш корпус ежедневно крепнет и становится сильнее. В сравнении с 2014 годом наша Народная милиция — это далеко не разрозненные подразделения ополченцев, а единое, хорошо вооруженное, слаженное подразделение, которое готово выполнить любую стоящую перед ним задачу», — сказал глава ЛНР.

Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

Он отметил, что на сегодняшний день основная задача Народной милиции — это защита рубежей республики от украинской агрессии.  

«Я уверен, что Народная милиция с этой задачей справляется на отлично. От себя лично, от всех жителей республики я хочу выразить слова огромной благодарности всем без исключения военнослужащим Народной милиции ЛНР за ваш тяжелый, кропотливый ежедневный ратный труд. За то, что каждый день, рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, вы обеспечиваете безопасность и покой нашей республики».

От лица командования оборонного ведомства ЛНР военнослужащих поздравил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции республики гвардии полковник Михаил Филипоненко.

«Пять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы с уверенностью сказать: Народная милиция состоялась. Состоялась как армия, способная защитить свой народ, свою землю, интересы своего государства, способна сберечь территориальную целостность и государственный суверенитет, обеспечить безопасность и свободную жизнь мирных граждан», — сказал он.

Офицер отметил, что «опыт и знания — вот что позволяет нам шестой год сдерживать агрессию многократно превосходящих сил противника».

Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что сегодня республика имеет современную, хорошо подготовленную армию, способную в любой момент защитить свой народ.

«История показала, что там, где слабая армия, нет своего суверенитета. И происходящее на нашей земле, на земле наших братьев дончан еще раз доказывает, что на земле Донбасса есть свой характер, и его в 2014 году вы и показали. Многие военные события, которые происходили на нашей земле, я уверен, войдут в учебники истории. И по каждому из них будет написана своя глава, доказывающая, что люди, невзирая ни на что, отдавали жизнь для того, чтобы на нашей земле был мир и мы могли свободно дышать», — сказал Пилавов.

В ходе торжественного собрания более 30 отличившихся военнослужащих получили медали от главы республики и Народной милиции, а также грамоты и благодарности Народного совета ЛНР и администрации Луганска.

Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

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