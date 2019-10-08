Глава ЛНР наградил отличившихся военнослужащих Народной милиции

Луганск, 8 октября. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на торжественном собрании, посвященном пятой годовщине образования Народной милиции, наградил медалями отличившихся военнослужащих республики. Мероприятие состоялось в концертном зале Луганской академической филармонии.

«Благодаря усилиям офицеров, прапорщиков, рядовых наш корпус ежедневно крепнет и становится сильнее. В сравнении с 2014 годом наша Народная милиция — это далеко не разрозненные подразделения ополченцев, а единое, хорошо вооруженное, слаженное подразделение, которое готово выполнить любую стоящую перед ним задачу», — сказал глава ЛНР.

Он отметил, что на сегодняшний день основная задача Народной милиции — это защита рубежей республики от украинской агрессии.

«Я уверен, что Народная милиция с этой задачей справляется на отлично. От себя лично, от всех жителей республики я хочу выразить слова огромной благодарности всем без исключения военнослужащим Народной милиции ЛНР за ваш тяжелый, кропотливый ежедневный ратный труд. За то, что каждый день, рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, вы обеспечиваете безопасность и покой нашей республики».

От лица командования оборонного ведомства ЛНР военнослужащих поздравил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции республики гвардии полковник Михаил Филипоненко.

«Пять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы с уверенностью сказать: Народная милиция состоялась. Состоялась как армия, способная защитить свой народ, свою землю, интересы своего государства, способна сберечь территориальную целостность и государственный суверенитет, обеспечить безопасность и свободную жизнь мирных граждан», — сказал он.

Офицер отметил, что «опыт и знания — вот что позволяет нам шестой год сдерживать агрессию многократно превосходящих сил противника».

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что сегодня республика имеет современную, хорошо подготовленную армию, способную в любой момент защитить свой народ.

«История показала, что там, где слабая армия, нет своего суверенитета. И происходящее на нашей земле, на земле наших братьев дончан еще раз доказывает, что на земле Донбасса есть свой характер, и его в 2014 году вы и показали. Многие военные события, которые происходили на нашей земле, я уверен, войдут в учебники истории. И по каждому из них будет написана своя глава, доказывающая, что люди, невзирая ни на что, отдавали жизнь для того, чтобы на нашей земле был мир и мы могли свободно дышать», — сказал Пилавов.

В ходе торжественного собрания более 30 отличившихся военнослужащих получили медали от главы республики и Народной милиции, а также грамоты и благодарности Народного совета ЛНР и администрации Луганска.