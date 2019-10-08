В Госдуме обвинили Украину в нежелании возвращать задержанный близ Керчи «металлолом»

Украина, обвиняя Россию в нежелании сотрудничать, в действительности сама не хочет возвращать собственные корабли, которые были задержаны российскими пограничниками в ходе украинской провокации в Керченском проливе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Обвинения Украины

Россия якобы сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей. С обвинениями в адрес РФ выступил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко.

Он заявил, что после обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Российская Федерация официально сообщила трибуналу о возвращении задержанных кораблей украинской стороне, однако на самом деле корабли не были возвращены.

Командующий ВМС считает, что Россия не хочет передавать украинские корабли, поскольку суда якобы «являются доказательством агрессии». Кроме того, напомнил Воронченко, РФ не ответила на официальный запрос МИД Украины о возвращении кораблей.

«Старые корыта»

По словам депутата Юрия Швыткина, совершенно не ясно, как Украина пришла к такому выводу. У России абсолютно нет никакой необходимости в этих кораблях.

«При этом Россия уже неоднократно давала информацию украинской стороне, предлагала Киеву забрать эти корабли. Они не представляют дня нас никакой ценности. Это старые корыта, как мы их называем. И Украина по непонятным причинам не забирает этот металлолом, который нам, в общем-то, абсолютно не нужен. Никакой ценности для нас они не представляют», — пояснил Юрий Швыткин.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи были задержаны пограничниками ФСБ РФ.

В свою очередь ранее в Государственной думе пообещали оставить Североатлантический альянс без зубов в случае провокаций в Керченском проливе. Если корабли НАТО попытаются силой обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, то для них это будет иметь неприятные последствия.