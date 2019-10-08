Хантсман заявил о необходимости развития диалога между США и Россией

Вашингтон, 8 октября. Бывший посол США в России Джон Хантсман в интервью Wall Street Journal высказал мнение о текущей политике США в отношении РФ и призвал Штаты к развитию диалога между государствами.

Джон Хантсман в ироничной форме отметил, что позиция США укладывается в формулу «пригнись и накройся», что не дает перспектив в развитии отношений между странами.

«После завершения срока моих полномочий в Москве меня осенило, что «пригнись и накройся» — подходящая метафора для оборонительной позиции, которую мы как страна заняли в американо-российских отношениях», — сообщил экс-посол США в России Джон Хантсман.

Дипломат считает, что Америка привыкла к подобной стратегии на «рефлекторном уровне» и в долгосрочной перспективе США могут ощутить губительные последствия подобных действий.

Хантсман призывает Вашингтон «развеять оставшиеся иллюзии» в отношении Владимира Путина и влияния санкций на РФ и создать в стране пространство для дискуссий о России.

«Нашей целью должна стать Россия, которая будет одновременно лучшим партнером. Устанавливать доверие в этих отношениях нелегко, и чтобы завоевать его, потребуется время, — отмечает дипломат.

США ввели санкции против России после возвращения Крыма в состав страны в 2014 году в результате референдума. Также ограничительные меры против России ввели в Евросоюзе, однако, по словам главы комиссии Совфеда по взаимодействию со средствами массовой информации Пушкова, европейские регионы «устали от санкций».